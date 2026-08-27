¡Asistencia de Pedri! Golazo de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs Athletic Club | VIDEO
¡Asistencia de Pedri! Golazo de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs Athletic Club | VIDEO
Por Redacción EC

Barcelona saca ventaja en el partido contra Athletic Club por la fecha 1 de LaLiga. A los 37′, una gran conexión entre Pedri y Raphinha permitió el 1-0 de los azulgranas en el Spotify Camp Nou. Sucede que el volante español vio el espacio y sacó una genialidad de pase para el brasileño. Raphinha llegó a la pelota, amagó al arquero y definió sin problemas en el arco rival. Con ello, el equipo de Hansi Flick se acomoda mejor sobre el campo e impone su juego en el compromiso.

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