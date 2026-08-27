¡Asistencia de Pedri! Golazo de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs Athletic Club | VIDEO

Barcelona saca ventaja en el partido contra Athletic Club por la fecha 1 de LaLiga. A los 37′, una gran conexión entre Pedri y Raphinha permitió el 1-0 de los azulgranas en el Spotify Camp Nou. Sucede que el volante español vio el espacio y sacó una genialidad de pase para el brasileño. Raphinha llegó a la pelota, amagó al arquero y definió sin problemas en el arco rival. Con ello, el equipo de Hansi Flick se acomoda mejor sobre el campo e impone su juego en el compromiso.

Barcelona saca ventaja en el partido contra Athletic Club por la fecha 1 de LaLiga. A los 37′, una gran conexión entre Pedri y Raphinha permitió el 1-0 de los azulgranas en el Spotify Camp Nou. Sucede que el volante español vio el espacio y sacó una genialidad de pase para el brasileño. Raphinha llegó a la pelota, amagó al arquero y definió sin problemas en el arco rival. Con ello, el equipo de Hansi Flick se acomoda mejor sobre el campo e impone su juego en el compromiso. GOLAZO DE BARCELONA



Fenomenal pase de Pedri y mejor definición de Raphinha para el 1-0 ante Athletic Club.#BarçaAthletic #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/FUwKR2g8vi — DSPORTS (@DSports) August 27, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru