Bastaron dos minutos para que Barcelona pase adelante en el marcador con goles de Raphinha y Lamine Yamal en el partido ante Rayo Vallecano, por la fecha 3 de LaLiga. (Foto: Barcelona)
Bastaron dos minutos para que Barcelona pase adelante en el marcador con goles de Raphinha y Lamine Yamal en el partido ante Rayo Vallecano, por la fecha 3 de LaLiga. (Foto: Barcelona)
Por Redacción EC

Barcelona dio un golpe de autoridad en apenas dos minutos durante el partido contra Rayo Vallecano, por la fecha 3 de LaLiga. Sucede que los azulgranas, que estaban perdiendo desde los 12′, voltearon el marcador en apenas 120 segundos. Raphinha y Lamine Yamal aparecieron a los 19’ y 21′ para marcar el 2-1 y darle la victoria parcial al equipo de Hansi Flick. Primero, el brasileño hizo gala de su juego individual para quedar mano a mano con el arquero y definir con un toque rasante. Después, el español sacó un golazo de la cartera para firmar la remontada y darle tranquilidad a los culés en el Camp Nou.

Gol de Raphinha

Gol de Lamine Yamal

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