Barcelona dio un golpe de autoridad en apenas dos minutos durante el partido contra Rayo Vallecano, por la fecha 3 de LaLiga. Sucede que los azulgranas, que estaban perdiendo desde los 12′, voltearon el marcador en apenas 120 segundos. Raphinha y Lamine Yamal aparecieron a los 19’ y 21′ para marcar el 2-1 y darle la victoria parcial al equipo de Hansi Flick. Primero, el brasileño hizo gala de su juego individual para quedar mano a mano con el arquero y definir con un toque rasante. Después, el español sacó un golazo de la cartera para firmar la remontada y darle tranquilidad a los culés en el Camp Nou.

Gol de Raphinha

HICIERON ENOJAR AL BARCELONA! Jugadón a puro toque, gambeta de Raphinha y GOLAZO para una rápida reacción contra Rayo Vallecano. Gabriel Jesus ya disfruta lo que se le viene...



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Gol de Lamine Yamal

¡APARECIÓ LA MAGIA DE LAMINE! ¡ZURDAZO DESCOMUNAL Y GOLAZO DE YAMAL PARA SU PRIMER GOL EN LA TEMPORADA CON BARCELONA!



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