Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo vivió una de las noches más frustrantes desde su llegada al Al Nassr, luego de que su equipo empatara 1-1 ante Al Hilal con un gol en contra en los últimos segundos. El conjunto del portugués tenía prácticamente asegurado el título, pero un error increíble en la última jugada cambió todo el panorama.

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