Cristiano Ronaldo vivió una de las noches más frustrantes desde su llegada al Al Nassr, luego de que su equipo empatara 1-1 ante Al Hilal con un gol en contra en los últimos segundos. El conjunto del portugués tenía prácticamente asegurado el título, pero un error increíble en la última jugada cambió todo el panorama.

El tanto del empate llegó tras un fallo del arquero Bento, quien no logró controlar un balón en el área y terminó introduciéndolo en su propia portería. La acción ocurrió en tiempo de descuento, cuando el Al Nassr ya celebraba una victoria que lo dejaba como campeón.

Las cámaras captaron a Cristiano Ronaldo completamente abatido tras el pitazo final. El delantero, que había sido sustituido minutos antes, mostró gestos de frustración y resignación, consciente de que el título se le escapó de las manos en una jugada insólita.

Pese al duro golpe, el Al Nassr aún mantiene opciones de coronarse en la última jornada del campeonato. Sin embargo, el inesperado empate dejó la definición abierta y obligará al equipo de Ronaldo a no fallar si quiere finalmente levantar su primer título de liga en Arabia Saudita.