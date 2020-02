La novela que gira en torno a Christian Cueva parece tener un nuevo capítulo. FIFA autorizó al peruano a jugar por el Pachuca de la Liga MX, dejando sin efecto las restricciones del Santos. No obstante, el máximo ente del fútbol mundial indicó que el club brasilero debe cobrar una compensación por la transferencia del jugador.

TE PUEDE INTERESAR

Técnico del Pachuca confirmó el fichaje de Christian Cueva [13/02/2020] EL Comercio

De manera provisional, FIFA ha autorizado que el peruano Christian Cueva pueda jugar por el Pachuca de la Liga MX. Con ello, el jugador quedó apto para debutar en el fútbol mexicano a la brevedad. No obstante, Santos no se quedará con las manos vacías. El mismo ente autorizó que el cuadro brasilero cobre una compensación por la transferencia del jugador.

El jugador peruano estuvo entrenando con el club mexicano desde hace una semana, ya que abandonó el Santos bajo el argumento de pagos atrasados. Con esta anuencia de FIFA, Cueva podrá recibir su carnet de cancha para jugar en la Liga MX.

Por su parte, Santos presentará una demanda en FIFA contra Cueva y Pachuca para que la entidad decida si se debe hacer el pago y, si corresponde, arbitrar el monto. Cueva fue contratado el año pasado proveniente de Krasnodar, de Rusia, por 7 millones de dólares. Santos buscará el reembolso de al menos dicha cantidad.

El ex Sao Paulo pasó su primer año en Santos con un contrato a modalidad de préstamos. No obstante, el peruano no firmó el convenio definitivo, por lo que pudo escapar del cuadro que juega de local en el Vila Belmiro aduciendo falta de pagos. El ‘Peixe’ admitió haberse retrasado en dos meses en los derechos de imagen, pero ello no liberaba al peruano como para que viaje a Argentina o México en busca de un nuevo club, ya que existía un pre contrato.

TE PUEDE INTERESAR

Renato Solís se lució con genial atajada en el penal disparado por Jonathan Álvez

Gol de Cristiano Ronaldo [13/02/2020] El Comercio

Lionel Messi arenga a jugadores de Barcelona y consigue remontar a Betis