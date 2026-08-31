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Resumen

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El fraternal encuentro entre André Carrillo y Neymar en Brasil. (Foto: Captura)
El fraternal encuentro entre André Carrillo y Neymar en Brasil. (Foto: Captura)
Por Marco Quilca León

André Carrillo y Neymar protagonizaron una de las imágenes más llamativas en la previa del Corinthians vs. Santos por la fecha 25 del Brasileirao. El futbolista peruano estuvo presente en el Neo Química Arena pese a no haber sido considerado para el partido y aprovechó la ocasión para reencontrarse con el astro brasileño. Ambos se saludaron con un abrazo y conversaron durante algunos segundos.

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