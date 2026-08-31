André Carrillo y Neymar protagonizaron una de las imágenes más llamativas en la previa del Corinthians vs. Santos por la fecha 25 del Brasileirao. El futbolista peruano estuvo presente en el Neo Química Arena pese a no haber sido considerado para el partido y aprovechó la ocasión para reencontrarse con el astro brasileño. Ambos se saludaron con un abrazo y conversaron durante algunos segundos.

El encuentro dejó en evidencia la buena relación que existe entre ambos futbolistas. Neymar se acercó a Carrillo y lo recibió con un afectuoso abrazo, en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El peruano, que actualmente defiende la camiseta de Corinthians, no pudo participar del clásico, pero sí estuvo cerca de una de las figuras más importantes del fútbol brasileño.

La amistad entre ambos no es nueva. Carrillo contó anteriormente que siempre fue admirador de Neymar y que incluso sigue viendo videos del brasileño hasta la actualidad. El peruano recordó que tuvieron un primer contacto durante un partido entre Perú y Brasil, aunque su relación se hizo más cercana posteriormente, cuando coincidieron en una celebración por el cumpleaños de Memphis Depay.

🇵🇪⭐️🇧🇷 ¡Saludo entre cracks! André Carrillo y Neymar Jr. se encontraron previo al duelo entre Corinthians y Santos y se dieron un fraterno abrazo. ¿Qué se dijeron al final? 👀



🎥 @Paulistao pic.twitter.com/fVstZIZTQi — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 31, 2026

Esta vez, sin embargo, el reencuentro se produjo antes de un partido que terminó con triunfo de Santos. Neymar fue titular para el equipo visitante, mientras que Carrillo observó el encuentro desde fuera al no haber sido incluido en la lista de convocados por Corinthians. El conjunto paulista atraviesa además un momento complicado, pues llegó al clásico después de dos derrotas consecutivas en el Brasileirao.

Así, antes de que la pelota comenzara a rodar, Carrillo y Neymar regalaron una imagen que rápidamente se hizo viral. Más allá de la rivalidad entre Corinthians y Santos, los dos futbolistas dejaron de lado por unos segundos la competencia para protagonizar un saludo que reflejó la relación que mantienen fuera de las canchas.

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