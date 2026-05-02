Inter Miami enfrenta a Orlando City este sábado 2 de mayo del 2026 con Lionel Messi por la jornada 11 del la MLS en el Nu Stadium de Miami.
El astro argentino marcó el tercero del conjunto ‘rosado’ en la victoria parcial por 3-2 ante los ‘morados’.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Inter Miami enfrenta a Orlando City este sábado 2 de mayo del 2026 con Lionel Messi por la jornada 11 del la MLS en el Nu Stadium de Miami.
El astro argentino marcó el tercero del conjunto ‘rosado’ en la victoria parcial por 3-2 ante los ‘morados’.
Contenido GEC