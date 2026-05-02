Por Redacción EC

enfrenta a Orlando City este sábado 2 de mayo del 2026 con por la jornada 11 del la en el Nu Stadium de Miami.

El astro argentino marcó el tercero del conjunto ‘rosado’ en la victoria parcial por 3-2 ante los ‘morados’.

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