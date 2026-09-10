James Rodríguez podría protagonizar uno de los grandes movimientos del fútbol colombiano en 2026. El mediocampista de la Selección Colombia estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con Atlético Nacional, club que ya habría iniciado las gestiones para concretar su incorporación.

La información sobre el acercamiento entre ambas partes fue difundida este jueves 10 de septiembre, cuando se conoció que Atlético Nacional presentó una oferta por el futbolista, actualmente sin equipo. El periodista Julián Capera confirmó que el cuadro antioqueño negocia con el colombiano en condición de agente libre.

La operación se produce en un momento clave, pues el periodo de inscripción para jugadores libres en Colombia vence este viernes 11 de septiembre. James, además, se encuentra en Medellín, según la información difundida sobre las negociaciones.

James Rodríguez y Atlético Nacional: ¿hay acuerdo?

De acuerdo con la versión que circula en las últimas horas, James Rodríguez y Atlético Nacional habrían alcanzado un acuerdo verbal para avanzar con su vinculación. El siguiente paso sería concretar los exámenes médicos y posteriormente firmar el contrato.

Atlético Nacional también dejó algunas señales en sus redes sociales que fueron interpretadas como una referencia al número 10 que identifica a James Rodríguez. El movimiento generó expectativa entre los hinchas verdolagas.

Sin embargo, hasta el momento, el acuerdo definitivo y la firma del contrato todavía deben ser oficializados por el club o por el entorno del futbolista.

¿Cuándo podría ser presentado James Rodríguez?

El objetivo sería completar rápidamente los trámites correspondientes para que James Rodríguez pueda ser inscrito como jugador libre antes del cierre del periodo establecido por el fútbol colombiano.

De concretarse los exámenes médicos y la firma, Atlético Nacional podría anunciar oficialmente al mediocampista en las próximas horas. El plazo para registrar jugadores libres termina este viernes 11 de septiembre.

James Rodríguez vuelve a Colombia

El posible fichaje significaría el regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano después de una extensa carrera internacional. El mediocampista inició su trayectoria profesional en Envigado y posteriormente pasó por clubes como Banfield, Porto, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Olympiacos, São Paulo y Minnesota United.

James quedó como agente libre después de finalizar su vínculo con Minnesota United, club de la MLS en el que disputó el primer semestre de 2026. Tras su participación con Colombia en el Mundial 2026, el volante comenzó a evaluar alternativas para continuar su carrera.

La otra opción que tenía James Rodríguez

Antes de la aparición de Atlético Nacional, James Rodríguez había sido relacionado con el Avellino de la Serie B de Italia. El conjunto italiano habría presentado una propuesta por el futbolista, aunque las negociaciones no llegaron a concretarse.

Ahora, el escenario habría cambiado y Atlético Nacional aparece como una posibilidad concreta para el futuro inmediato del capitán de la Selección Colombia.

De cerrarse la operación, James Rodríguez volvería a jugar en el fútbol colombiano casi dos décadas después de su salida al exterior y se convertiría en uno de los fichajes más importantes de la Liga BetPlay.