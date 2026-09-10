Por Redacción EC

James Rodríguez podría protagonizar uno de los grandes movimientos del fútbol colombiano en 2026. El mediocampista de la Selección Colombia estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con Atlético Nacional, club que ya habría iniciado las gestiones para concretar su incorporación.

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