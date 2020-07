La Copa Sudamericana ya tiene once clasificados a los octavos de final, entre ellos el equipo peruano César Vallejo.

Estas son las llaves del torneo: OCTAVOS CUARTOS SEMIS FINAL SEMIS CUARTOS OCTAVOS Atlético de Nacional vs. Vitoria Vallejo vs. Atlético / Vitoria Boca vs. Deportivo Capiatá Vallejo vs. Bahía Cerro Porteño vs. Lanus Emelec vs. Goias Sao Paulo vs. Emelec Estudiantes vs. Peñarol Sao Paulo vs. Huachitapo Libertad vs. River