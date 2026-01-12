Luis Zubeldía supera operación al corazón: detalles que dio a conocer Fluminense. (Foto: Getty Images)
Luis Zubeldía supera operación al corazón: detalles que dio a conocer Fluminense. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Redacción EC

El técnico de , , fue sometido el último sábado a una intervención quirúrgica en el corazón. Según informó el club brasileño en redes sociales, la operación se realizó “en forma exitosa” y las muestras de apoyo de los hinchas no tardaron en llegar.

"El entrenador Luis Zubeldía se sometió a una angioplastia con stent este sábado por la tarde. El procedimiento fue exitoso, pero el regreso a sus funciones se ha extendido hasta 15 días. ¡Le deseamos una excelente recuperación, Profe!“, escribió el club.

De acuerdo a Fluminense, la intervención a Zubeldía no se trataba de un procedimiento de suma urgencia. Eso sí, lo riesgoso de la situación es que obligará al argentino a estar fuera de las canchas por dos semanas. De esa manera, se perderá el choque contra Madureira, por la primera fecha del Campeonato Carioca.

“El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado (10/01). Si se considera necesario tratamiento después de la intervención, deberá descansar siete días. Si no se toma una decisión médica al respecto, volverá a dirigir los entrenamientos el lunes (12/01)”, explicó el ‘Flu’.

Como se sabe, Fluminense empezó su pretemporada el pasado 2 de enero con varios refuerzos. Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana y Jemmes son los nuevos rostros del club para este año.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC