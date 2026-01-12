El técnico de Fluminense, Luis Zubeldía, fue sometido el último sábado a una intervención quirúrgica en el corazón. Según informó el club brasileño en redes sociales, la operación se realizó “en forma exitosa” y las muestras de apoyo de los hinchas no tardaron en llegar.

"El entrenador Luis Zubeldía se sometió a una angioplastia con stent este sábado por la tarde. El procedimiento fue exitoso, pero el regreso a sus funciones se ha extendido hasta 15 días. ¡Le deseamos una excelente recuperación, Profe!“, escribió el club.

INFORMAÇÃO: O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias. Que seja uma grande recuperação, Profe! 💪 pic.twitter.com/FHJf8Cwgl0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 11, 2026

De acuerdo a Fluminense, la intervención a Zubeldía no se trataba de un procedimiento de suma urgencia. Eso sí, lo riesgoso de la situación es que obligará al argentino a estar fuera de las canchas por dos semanas. De esa manera, se perderá el choque contra Madureira, por la primera fecha del Campeonato Carioca.

“El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado (10/01). Si se considera necesario tratamiento después de la intervención, deberá descansar siete días. Si no se toma una decisión médica al respecto, volverá a dirigir los entrenamientos el lunes (12/01)”, explicó el ‘Flu’.

Como se sabe, Fluminense empezó su pretemporada el pasado 2 de enero con varios refuerzos. Lezcano, Riquelme, Igor Rabello, John Kennedy, Arana y Jemmes son los nuevos rostros del club para este año.