Manchester United enfrenta al Tottenham este sábado (11:30 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN2) por la semifinal de la FA Cup. El encuentro se desarrollará en el estadio Wembley, el cual tiene capacidad hasta de 90 mil espectadores.

El United llega en buen momento. Acaba de conseguir una victoria por 2-0 frente al Bournemounth por la Premier League. En aquel encuentro, Mourinho dio descanso a varios jugadores, entre ellos Alexis Sánchez, Lukaku y Valencia. Pensando en la semifinal del fin de semana.

“Pienso que todos jugaron bien y me dijeron que quieren jugar (contra Tottenham). Obviamente, voy a cambiar el equipo. No voy a repetir esta oncena. Le di descanso a Matic, a Valencia, con el objetivo de tener un grupo fresco de jugadores. Pero todos me dijeron que están disponibles y que quieren jugar”, dijo ‘Mou’ tras la victoria del miércoles.

En la cancha de al frente, Tottenham viene de empatar este martes por 1-1 en su visita al Brighton y con esto colocarse cuarto en la Premier por encima del Chelsea y Arsenal en la tabla de posiciones.

Este encuentro es vital para ambas escuadras, esta temporada la Premier League se la llevó el Manchester City y tampoco están en la pelea en un torneo internacional. Es el único título que les queda para salvar la temporada.