La Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomó una decisión histórica al anular el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y declarar campeón a Marruecos, luego de que Senegal fuera sancionado por abandonar el campo durante el partido decisivo.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

El encuentro, disputado en Rabat, había terminado inicialmente con victoria senegalesa por 1-0 en la prórroga, en un duelo marcado por la polémica tras un penal cobrado a favor de Marruecos en los minutos finales.

La reacción del equipo senegalés fue retirarse del terreno de juego en señal de protesta, lo que generó una larga interrupción y un escándalo que dio la vuelta al mundo. Aunque luego regresaron y el partido continuó, Marruecos presentó una apelación formal argumentando que se violaron los reglamentos.

Finalmente, el Comité de Apelación de la CAF determinó que la retirada constituyó un abandono, por lo que se dio por perdido el partido para Senegal y se adjudicó un triunfo 3-0 a Marruecos, que pasa a ser oficialmente el nuevo campeón del torneo africano.