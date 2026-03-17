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El organismo africano resolvió que Senegal perdió el partido por abandono, cambiando el resultado y otorgando el trofeo a Marruecos tras meses de polémica.
El organismo africano resolvió que Senegal perdió el partido por abandono, cambiando el resultado y otorgando el trofeo a Marruecos tras meses de polémica.
Por Redacción EC

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomó una decisión histórica al anular el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y declarar campeón a Marruecos, luego de que Senegal fuera sancionado por abandonar el campo durante el partido decisivo.

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