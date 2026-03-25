El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que ha admitido la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol, en un caso que busca revertir la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre el título de la Copa África.

El recurso legal pretende dejar sin efecto el fallo que otorgó el campeonato a Marruecos, luego de que la CAF considerara que Senegal incurrió en una infracción al abandonar momentáneamente el campo durante la final.

La federación senegalesa sostiene que el partido sí se completó en el terreno de juego y que su selección ganó legítimamente, por lo que exige que se respete el resultado deportivo obtenido en la cancha.

Ahora, el TAS deberá conformar un panel arbitral y establecer un calendario para resolver el caso, que ha generado gran controversia en el fútbol africano y cuyo desenlace definirá oficialmente al campeón del torneo.