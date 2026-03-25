Por Redacción EC

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que ha admitido la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol, en un caso que busca revertir la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre el título de la Copa África.

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