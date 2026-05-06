El joven delantero del Santos decidió hablar públicamente luego de la polémica con Neymar, un episodio que generó gran repercusión en Brasil tras lo ocurrido en un entrenamiento del equipo. La discusión entre ambos futbolistas escaló rápidamente y terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en el entorno del club.

En sus declaraciones, Robinho Junior no esquivó el tema y reconoció lo sucedido: “Es triste que algo así haya salido de esa manera, se dijeron muchas cosas que no pasaron”, expresó en un primer momento, dejando ver su molestia por la exposición mediática.

Robinho Jr, sobre o caso de agressão que sofreu de Neymar



"Fiquei chateado, é meu idolo desde infância, amo muito. Me deu presente com oito anos, chorei muito e guardei a camisa até hoje. Tomou proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas e já… pic.twitter.com/E3ZC6gOMeb — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 6, 2026

Sin embargo, también confirmó el momento más tenso del cruce: “Fue una bofeteada en la cara, pero en el momento ya pidió disculpas. Me pidió disculpas varias veces y ya dije que las disculpas están aceptadas”,

Finalmente, el atacante buscó cerrar la polémica y remarcar que el conflicto quedó atrás. “Esto queda entre nosotros, ya está todo bien y seguimos enfocados en el equipo. Aprendimos de esto y ahora lo importante es el grupo”, concluyó, dando por terminado el episodio.