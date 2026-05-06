Por Redacción EC

El joven delantero del Santos decidió hablar públicamente luego de la polémica con Neymar, un episodio que generó gran repercusión en Brasil tras lo ocurrido en un entrenamiento del equipo. La discusión entre ambos futbolistas escaló rápidamente y terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en el entorno del club.

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