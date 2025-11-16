Siguen soñando: el agónico gol de Parrott con Irlanda vs. Hungría para meterse al repechaje | VIDEO

El fútbol es inexplicable y muchas veces el culpable de vivir emociones que son difíciles de explicar. Basta con mirar el Irlanda vs. Hungría, donde Troy Parrott hizo historia al anotar el gol agónico que le permitió a su selección meterse al repechaje rumbo al Mundial 2026.

En Budapest, Hungría recibió a Irlanda con un único objetivo: ganar para asegurar el repechaje. Tras disputar más de 90′ intensos y de mucho riesgo para ambos equipos, todo iba a definirse en la última jugada con un 2-2 en el marcador.

A los 90+6′, la pelota cayó al área de Hungría y, tras un pivoteo irlandés, apareció Parrott para empujar la pelota al fondo del arco rival. Golazo del delantero de 23 años que desató la locura en el estadio y le dio la clasificación a su equipo al repechaje.

Irlanda terminó segundo del grupo F con 10 puntos, detrás del líder Portugal que clasificó directamente con 13 unidades. Así, saco boletos a la repesca y, de paso, eliminó a Hungría, que al inicio de esta fecha doble de Eliminatorias UEFA estaba en zona de clasificación.

Con ello, Irlanda tendrá la posibilidad de pelear en el campo su pase al Mundial. En el partido anterior, había vencido 2-0 a la favorita Portugal de Cristiano Ronaldo.

¡REMONTADA AGÓNICA PARA CLASIFICAR AL REPECHAJE! ¡AL MINUTO 96, IRLANDA LO DIO VUELTA Y DERROTÓ 3-2 A HUNGRÍA!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2kb7bmtqxG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.