Chile está atravesando su peor momento en las Eliminatorias 2026. Fue la única selección que no sumó puntos en las fechas 7 y 8 del presente proceso clasificatorio, con el detonante de una derrota en condición de local ante Bolivia, selección que nunca había ganado en sus visitas a Santiago. La crisis señala al entrenador Ricardo Gareca como el único responsable.

Uno de los principales detractores de Ricardo Gareca ha sido Arturo Vidal, quien, desde la derrota ante Argentina, ha hecho duras críticas hacia el estratega de la ‘Roja’. En esta ocasión, Vidal también se pronunció, afirmando que la contratación de Gareca fue un error y que se debió haber continuado con el proceso del anterior técnico, el también argentino Eduardo Berizzo.

"YO NUNCA HUBIESE CAMBIADO A BERIZZO"



✍🏻 Arturo Vidal pic.twitter.com/0XdHBR5cac — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2024

El volante chileno del Colo Colo expresó su profundo descontento tras la reciente derrota ante Bolivia y criticó la decisión de reemplazar al anterior entrenador, Eduardo Berizzo: “Yo nunca hubiese cambiado a (Eduardo) Berizzo. La prensa ha cortado procesos que iban bien. Gareca se metió en un camino muy difícil. Yo nunca habría cambiado a Berizzo, pero como no daba información a los periodistas hicieron que lo echaran”, afirmó el jugador de Colo Colo”.

La caída ante Bolivia lo dejó desconcertado al volante chileno, quien lo evidenció en sus palabras: “Estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores. No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento”.

Finalmente, Vidal también se refirió a que el momento actual de Chile, penúltimo en la tabla de posiciones, no es producto de la falta de futbolistas militando en el exterior, a diferencia de lo que ocurrió con la generación de 1998.

“En 1998 fueron puros jugadores de Colo Colo y de la U. Estaba Zamorano y Salas y todo el resto era del fútbol chileno. Ahora no queda más que darle aliento a los muchachos”, finalizó.

