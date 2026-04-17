Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Garcilaso por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental, el próximo miércoles 22 de abril.
Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Garcilaso por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental, el próximo miércoles 22 de abril.
El conjunto ‘crema’ lucha para coronarse con el primer torneo del año. A pesar del mal momento futbolístico y las constantes críticas, se mantienen en la lucha por el liderato.
A continuación, te compartimos los precios de las entradas:
- Norte: 20 soles
- Sur Familiar: 20 soles
- Oriente: 50 soles
- Occidente Lateral: 60 soles
- Occidente Central: 70
- Palco Monumental: 160
- Butacas Negras: 325
- Experiencia Crema: 425