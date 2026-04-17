Universitario de Deportes recibirá a Deportivo Garcilaso por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental, el próximo miércoles 22 de abril.

El conjunto ‘crema’ lucha para coronarse con el primer torneo del año. A pesar del mal momento futbolístico y las constantes críticas, se mantienen en la lucha por el liderato.

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