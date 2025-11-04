El defensor de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, fue contundente al expresar su malestar por las actitudes que ha visto en la presente temporada dentro del fútbol peruano. En entrevista con ‘Doble Punta', el lateral merengue aseguró que “este año he visto la mayor falta de códigos de mi carrera”, en alusión a comportamientos de jugadores, exjugadores y dirigentes que, según él, han faltado al respeto al compañerismo y la ética deportiva.

“Menosprecian el logro del que ganó, hablan mal de los compañeros, hablan mal de los excompañeros, hablan mal del mundo en el que tú te mueves”, declaró Corzo, dejando entrever su molestia por la manera en que algunos integrantes del medio futbolístico reaccionan ante los triunfos ajenos. El capitán crema también señaló que ese tipo de actitudes se han visto reflejadas tras los recientes éxitos de Universitario.

El futbolista no dudó en defender a su club, asegurando que muchos intentaron desacreditar los logros alcanzados: “Han querido tumbar a la mala, la prensa también, y no han podido”. Además, dejó claro que, si bien acepta las críticas a su rendimiento, no permitirá que se cuestione su integridad: “Puedo ser bueno o malo, eso ustedes lo verán, pero lo único que me importa es que no me digan que falté códigos o que fui mala persona”.

Finalmente, Corzo reflexionó sobre la necesidad de recuperar el respeto y la solidaridad entre los profesionales del fútbol peruano. “Para mí, eso es terrible. Ha habido falta de códigos de jugadores, exjugadores, exdirigentes y dirigentes”, concluyó el experimentado defensor, reafirmando su compromiso con los valores que, según él, deberían prevalecer dentro y fuera de la cancha.