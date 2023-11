Ángelo Campos encendió una polémica tras salir a calentar en el Monumental con una bandera de Alianza Lima, acción por la que Universitario de Deportes solicitó una sanción, sin embargo, terminó realizando un buen gesto luego de la final de la Liga 1 Betsson, a pesar de la caída de los victorianos.

Universitario se impuso 2-0 a los ‘íntimos’ en Matute, sumó su ansiada estrella 27 y no pudo celebrar con el trofeo en cancha por un apagón, pero eso no impidió que se pueda ver al arquero blanquiazul acercándose a felicitar a sus rivales y al DT de los cremas, Jorge Fossati.

Esto señaló el guardameta al respecto en diálogo con Liga 1 MAX: “Pueden haber miles de excusas, pero el rival hay que reconocer que el rival fue mejor. No se pudo hoy, pero mañana se podrá, eso es para todo en la vida, hay que levantarse y sacudirse. La situación es que a veces no se pueden controlar, el hincha estaba molesto. Yo me acerqué a reconocer como lo hice, fui a darle la mano a todos los de la ‘U’, eso es fútbol. Hay que levantar la cabeza, ponerse más fuerte para intentarlo el otro año”.

Universitario de Deportes se proclamó campeón del fútbol peruano en un intenso partido disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Los goles del triunfo del equipo dirigido por Jorge Fossati fueron anotados por Edison Flores (3) y Horacio Calcaterra (82).

En el partido de ida ambas escuadras dejaron la llave abierta al empatar 1-1. Con la victoria de visita, la ‘U’ logró su 27 título de su historia.

El árbitro paralizó por unos minutos el partido por el lanzamiento de unas bengalas al campo de juego por parte de hinchas de Alianza. La policía ayudó a apagarlas.

Con 122 años de fundación, Alianza llegó a la final del torneo 2023 como campeón del Apertura, en tanto que Universitario logró salir campeón del Clausura. Luego las luces se apagaron tras el pitazo final y la ‘U’ tuvo que dar una vuelta olímpica a oscuras.

Los dos finalistas están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, mientras que Cristal y Melgar jugarán el máximo torneo continental desde las fases previas.

Para la Copa Sudamericana 2024 los representantes peruanos serán Sport Huancayo, ADT, Deportivo Garcilaso y César Vallejo.