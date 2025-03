Luego de la hazaña conseguida en la mítica Bombonera ante Boca Juniors, Alianza Lima se viene midiendo ante Sporting Cristal en el estadio Nacional por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Con un equipo alterno, los íntimos empezaron el encuentro abajo en el marcador por un autogol de Jhoao Velásquez a los 9 minutos. Sin embargo, los dirigidos por Néstor Gorosito se pusieron las pilas y comenzaron a acercarse a la portería de Diego Enriquez. Es así que nació el gol de Alan Cantero; sin embargo, el árbitro lo anuló por offside. En un tiro libre, el argentino estuvo adelantado antes de meter un cabezazo que había ilusionado a los blanquiazules.

PREVIA

Ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Nacional por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 1 de marzo del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max transmite en Perú mediante Claro TV, DirecTV, Win y Zapping TV. En Estados Unidos lo podrás ver en FOX Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”