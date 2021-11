Conforme a los criterios de Saber más

En cada zancada que da Hernán Barcos hacia el arco rimense, tras el pase de taco de Wilmer Aguirre, va la ilusión del pueblo blanquiazul. En cada toquecito al balón con la parte externa de su pie derecho y en su disparo con la zurda -jugada de crack- está el sueño de una hinchada que hace 358 días vivió el peor momento de su vida. Alianza Lima le ganó la primera final de la Liga 1 a Sporting Cristal con un gol solitario, pero esperanzador.

“Estamos al frente de un plantel inteligente”, nos reveló, como uno de sus secretos, el técnico Carlos Bustos hace semanas. Este Alianza, su Alianza, sabe manejar los momentos de los partidos. Sufre y hace daño. Pero ahora viene lo más difícil: afrontar los otros 90 minutos con una ventaja que puede jugar en contra, y de eso el aliancista tiene muy malos recuerdos.

Alianza es, según el dato del estadístico Jesús Chirinos , el club con más finales nacionales (15) de Primera División en Perú desde 1912, año en el que se jugó la primera edición de la liga local. Pero también es el que más veces perdió en la definición (9). Y una de ellas, en 2011, en un contexto similar al que se encuentra ahora: llegar al segundo partido con un triunfo sobre sus espaldas .

“Aún falta una final, con tranquilidad no hemos ganado nada y hay que ir trabajando esta semana y si Dios quiere podamos concretar esto el domingo”, comentó Barcos al final del partido. El ‘Pirata’, con la experiencia de haber anotado más de 200 goles en 16 equipos en ocho países diferentes, puso paños fríos a la situación.

Los errores del pasado

El trago amargo del 2011 aún se siente. Ese año, Alianza Lima armó un plantel para levantar el título y, luego de 30 fechas, se midió ante Juan Aurich, otro club que se reforzó bien, en la gran final. El duelo de ida, jugado en el Elías Aguirre de Chiclayo, fue favorable para los blanquiazules: ganaron 2-1 con goles de Joazinho Arroé y Jorge Bazán. Ysrael Zúñiga había descontado.

“Nosotros nos confiamos porque estábamos jugando de local, en un campo sintético, con nuestra gente y el viento que era siempre un problema para los equipos visitantes. No salimos a jugar como se debía y ellos nos ganaron”, recuerda Luis Guadalupe. El ‘Cuto’, capitán del ‘Ciclón’, terminó siendo uno de los protagonistas principales de aquella definición.

Ese exceso de confianza que aturdió al elenco chiclayano se trasladó inesperadamente a Matute. El vuelo de regreso, el ambiente de fiesta que se vivía por esos días, la sensación de sentirse campeones y la presión de levantar el título en casa, con las tribunas llenas. Todo eso pasó factura en el cuadro dirigido por el chileno Miguel Ángel Arrué.

“ En Matute prácticamente ya estaban armando la fiesta, la gente decía que ya éramos campeones antes de jugar el partido. En Chiclayo hicimos un gran partido y en Matute con el empate ya éramos campeones. Todos estábamos confiados en que iba a ser así, lamentablemente no fue así ”, comenta ‘Coco’ Bazán, héroe en la ida y villano en la vuelta. A los 55′, nueve minutos antes del gol de Zúñiga que le daba el triunfo a los visitantes, fue expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo con diez.

“Uno siempre quiere acabar los partidos y más en una final, con todo lo que jugábamos. No jugué el tercer partido. Me costó bastante asimilarlo. Cuando acabó el partido en Matute, el camerino estaba todo en silencio. Fue muy difícil, la verdad. Incluso los días después de haber perdido el título, cuando normalmente los futbolistas salimos de vacaciones a despejarnos, yo me quedé en mi casa. Pensaba y pensaba en lo que había pasado”, agrega.

Jorge Bazán disputando un balón con Roberto Guizazola. (Foto: Archivo El Comercio)

Edgar González, volante defensivo muy querido por el hincha, también recuerda aquella final. Desde Paraguay, como un hincha más, analiza lo sucedido. “ Quizá en ese momento faltaba experiencia. Casi la mayoría del plantel eran chicos y éramos pocos los más grandes. La confianza y el cansancio también nos jugaron en contra ”, empieza el paraguayo, hoy retirado del fútbol pero con el sueño latente de estar presente este domingo 28 de noviembre en el Nacional para presenciar la segunda final de la Liga 1 2021.

“Yo tuve una chance en el último minuto. Hice una tijera en el área y el ‘Cuto’ sacó el balón en la línea. Diego Penny ya estaba tirado, era el gol del título porque empatábamos el partido y eso nos bastaba. Pero bueno, no sucedió”, se lamenta Junior Viza. El atacante regresó esa temporada a La Victoria, pero las constantes lesiones no dejaron que tenga el rendimiento que mostró cuando salió campeón con la blanquiazul en 2003, 2004 y 2006.

El golpe que dio Juan Aurich en Matute desconcertó a todos. Aunque, según narra Guadalupe, no hizo cambiar la postura de los íntimos. “En el tercer partido ellos seguían con la actitud soberbia. Yo como capitán les dije a mis compañeros para salir agarrados de la mano, como Brasil, y ellos se reían. Ya se sentían campeones y ahí es que nace la frase de soberbios y todo lo que dije al final”, cuenta el ‘Cuto’.

Alianza Lima, en el medio campo, antes de la tanda de penales. (Foto: Archivo El Comercio)

En ninguno de los dos partidos anteriores Alianza fue menos que su rival. Tampoco sucedió en el Estadio Nacional en el tercer y definitivo encuentro. Pero esa tarde, Diego Penny tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera. “Atajó de todo. Nosotros llegamos como diez veces y ustedes solo una con el ‘Pana’ Tejada”, le respondió Paolo Hurtado al ‘Cuto’ en una entrevista publicada en Trome en agosto de este año.

Pasados los 120 minutos, la tanda de penales se hizo presente. Desde los doce pasos, Aurich se impuso por 3-1 y condenó a Alianza Lima. Edgar González, Luis Trujillo y Óscar Vílchez fallaron sus disparos. “ En los penales, el profesor empezó a preguntar quién iba a patear y ninguno de mis compañeros dijo nada. Yo, como era uno de los más grandes, acepté el reto. Lastimosamente quería asegurar el disparo y se fue desviado ”, rememora el ‘Negro’ González.

“ A algunos jugadores de mi equipo les temblaban las piernas en los penales ”, comentó Hurtado que no pudo ejecutar su disparo. Inclusive, por esos días, se comentaba que el técnico Miguel Ángel Arrué no hizo practicar penales a sus dirigidos antes del partido.

Alianza Lima se encuentra en un contexto favorable como en 2011. El equipo de Carlos Bustos deberá aprender de los errores que el club cometió en el pasado para alcanzar la gloria. El exceso de confianza hizo que hace diez años, Arrué y sus pupilos celebren antes de tiempo, no practiquen penales y se sientan campeones sin haber jugado la vuelta. Eso no debe volver a ocurrir, menos ante uno de los mejores equipos del torneo como Cristal. He ahí la receta.

