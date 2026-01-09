El lateral de 35 años llega al club ‘íntimo’ tras resolver su contrato con Boca Juniors.
El lateral de 35 años llega al club ‘íntimo’ tras resolver su contrato con Boca Juniors.
¡Es oficial! Alianza Lima presentó a Luis Advíncula como su nuevo jugador, este viernes 9 de enero, a través de las rede del club.

“Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores ¡Bienvenido a casa!”, publicó el club.

El lateral de 35 años vuelve al fútbol peruano tras desligarse de Boca Juniors, club en el que se mantuvo cuatro años y medio.

En las próximas horas, el ‘Rayo’ viajará a Montevideo (Uruguay) para unirse al plantel que se prepara para enfrentar a Independiente por la Serie Río de La Plata.

