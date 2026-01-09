¡Es oficial! Alianza Lima presentó a Luis Advíncula como su nuevo jugador, este viernes 9 de enero, a través de las rede del club.

“Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores ¡Bienvenido a casa!”, publicó el club.

El lateral de 35 años vuelve al fútbol peruano tras desligarse de Boca Juniors, club en el que se mantuvo cuatro años y medio.

En las próximas horas, el ‘Rayo’ viajará a Montevideo (Uruguay) para unirse al plantel que se prepara para enfrentar a Independiente por la Serie Río de La Plata.