Cienciano ya conoce a su próximo rival en la Copa Sudamericana 2026. Tras eliminar con autoridad a Lanús con un contundente 4-0 en Cusco y remontar la serie por un global de 4-2, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo enfrentará a Botafogo en los octavos de final del torneo continental. El equipo imperial buscará extender su gran momento frente al club brasileño, en una llave que promete ser una de las más atractivas de la fase.

El cuadro cusqueño dio uno de los grandes golpes de la Copa Sudamericana al dejar en el camino a Lanús, vigente campeón del certamen. Luego de caer 2-0 en el partido de ida disputado en Argentina, Cienciano reaccionó de forma contundente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y goleó 4-0 con dos tantos de Carlos Garcés y un doblete de Alejandro Hohberg, sellando una clasificación histórica.

Cienciano enfrentará a Botafogo en los Octavos de final de la Sudamericana. (Redes sociales / Q-wen)

¿Cuándo juegan Cienciano vs Botafogo por los octavos de final?

La Conmebol aún no oficializa el calendario definitivo de los octavos de final. Sin embargo, de acuerdo con la programación preliminar, los encuentros se disputarían en las siguientes fechas:

Partidos de ida: entre el 11 y el 13 de agosto.

Partidos de vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

El compromiso de ida se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, mientras que la revancha tendrá lugar en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro.

¿A qué hora jugarán Cienciano vs Botafogo?

Hasta el momento, la Conmebol no ha confirmado los horarios oficiales de los partidos de ida y vuelta. Se espera que la programación sea anunciada en los próximos días junto con el calendario completo de los octavos de final.

¿Dónde ver Cienciano vs Botafogo EN VIVO?

La serie entre Cienciano y Botafogo será transmitida para toda Sudamérica a través de DSports y su plataforma de streaming DGO, que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana.

Los hinchas también podrán seguir todas las incidencias, alineaciones y el minuto a minuto a través de las plataformas digitales especializadas y los canales oficiales del torneo.

VIDEO RECOMENDADO