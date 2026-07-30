Después de la histórica remontada, Cienciano se medirá con Botafogo en los octavos de final. Foto: Conmebol
Después de la histórica remontada, Cienciano se medirá con Botafogo en los octavos de final. Foto: Conmebol
Por Redacción EC

Cienciano ya conoce a su próximo rival en la Copa Sudamericana 2026. Tras eliminar con autoridad a Lanús con un contundente 4-0 en Cusco y remontar la serie por un global de 4-2, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo enfrentará a Botafogo en los octavos de final del torneo continental. El equipo imperial buscará extender su gran momento frente al club brasileño, en una llave que promete ser una de las más atractivas de la fase.

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