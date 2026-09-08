Cienciano vuelve a disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de 23 años. El equipo cusqueño se prepara para una nueva cita internacional y recibirá a Montevideo City Torque por el partido de ida de esta instancia del torneo.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo alcanzó esta fase luego de dejar en el camino a Botafogo de Brasil y Lanús de Argentina. Ahora, el conjunto imperial buscará sacar ventaja como local antes de afrontar la revancha en Uruguay.

¿Cuándo juega Cienciano vs. Montevideo City Torque?

El partido de ida entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará este jueves 10 de setiembre, en Cusco.

La revancha de esta serie de cuartos de final está programada para el jueves 17 de setiembre, esta vez en territorio uruguayo.

Cienciano viene de golear 5-2 a FC Cajamarca con remontada incluida. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora juega Cienciano vs. City Torque?

El encuentro comenzará a las 7:30 p. m. (hora peruana) y 9:30 p. m. (hora uruguaya).

Estos son los horarios del partido según el país:

Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p. m.

Costa Rica y México: 6:30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 8:30 p. m.

España: 2:30 a. m. del viernes 11 de setiembre.

¿Qué canal transmite Cienciano vs. Montevideo City Torque?

La transmisión del partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana estará a cargo de DSports, señal que cuenta con los derechos de transmisión del certamen.