Cienciano vs. Montevideo City Torque se enfrentan este jueves por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo que tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

El conjunto imperial buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja en la serie y acercarse a las semifinales del torneo continental. Para este importante encuentro, Cienciano puso a la venta las entradas para sus hinchas.

¿Cuánto cuestan las entradas para Cienciano vs. Montevideo City Torque?

Los precios de los boletos varían de acuerdo con la tribuna elegida. Los costos para el encuentro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana son los siguientes:

Niños: S/ 15

Sur: S/ 35

Norte: S/ 40

Oriente: S/ 70

Occidente: S/ 180

¿Dónde comprar las entradas para Cienciano?

Las entradas digitales ya se encuentran agotadas. Sin embargo, los hinchas todavía pueden adquirir sus boletos de manera presencial en los puntos de venta habilitados por el club. Cienciano informó que los aficionados pueden comprar sus entradas físicas en los siguientes establecimientos:

Supermercados Orión

“La Tienda del Papá”

Tienda Movistar de la avenida El Sol

Por ello, quienes todavía quieran asistir al estadio Inca Garcilaso de la Vega deberán acudir a estos puntos de venta físicos para conseguir sus boletos.

Cienciano busca otro golpe en la Copa Sudamericana

El equipo cusqueño llega a los cuartos de final después de protagonizar una de las grandes sorpresas de la competencia.

El ‘Papá’ eliminó a Botafogo de Brasil en la ronda anterior, resultado que le permitió avanzar entre los ocho mejores equipos del torneo.

Previamente, Cienciano también había dejado en el camino a Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana.

Cienciano. (Foto: Cienciano)

Ahora, el conjunto imperial tendrá al frente a Montevideo City Torque y buscará dar otro paso importante en su objetivo de alcanzar las semifinales.

¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque?

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque será transmitido en Perú por DirecTV Sports.

Los hinchas también podrán seguir el encuentro vía streaming a través de DGO, plataforma que cuenta con la transmisión de la señal deportiva.