Sporting Cristal anunció este martes 23 de diciembre un principio de acuerdo con Cristiano Da Silva. De esta manera, sumó su tercer refuerzo para la temporada 2026, junto con Gabriel Santana y Juan Cruz González.

“¡Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes. ¡A defender la gloriosa Celeste con todo!”, publicó el club en sus redes sociales.

El lateral brasileño de 32 años estuvo presente en la histórica victoria de Sheriff de Moldavia por 2 a 1 sobre Real Madrid, y compartió camerino con el peruano Gustavo Dulanto.

De esta manera, el conjunto ‘celeste’ cerró los fichajes en la zona defensiva. Ahora irán en busca de refuerzos para otros sectores.