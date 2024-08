En el palmarés de Diego Guastavino como futbolista profesional solo figura un título nacional, conseguido hace casi 11 años con los colores de Universitario. Un club que lo marcó para siempre, dejando un gran recuerdo entre los hinchas de la institución merengue. Por ello, su presencia en la ‘Noche Eterna’ era casi una obligación para celebrar los 100 años del conjunto estudiantil.

El mediocampista uruguayo llegó a nuestro país horas antes de la celebración en el Estadio Monumental. Al llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, expresó de inmediato la importancia que tiene la ‘U’ en su carrera.

“Universitario fue un club que me brindó la posibilidad de llegar a una institución importante y muy grande, y tener la oportunidad de salir campeón. El título de 2013 me marcó mucho, especialmente el partido en el Monumental”, afirmó ‘Guasta’.”

Asimismo, el futbolista de 40 años, que jugó la primera parte del año con el Progreso de su país, explicó que no es posible cerrar su carrera en el club de Ate, desestimando esta posibilidad: “Ya no, creo que es difícil, por la edad y por los jugadores que están en el club y están en gran nivel. Obviamente, eso ya lo dejé de lado. Pero me hubiese encantado, como le hubiese gustado a muchos excompañeros que han logrado muchísimo más en el club y no han podido finalizar su carrera ahí. Sin embargo, siento un cariño muy grande por haber vestido esta camiseta.”

Guastavino, aunque no descartó la posibilidad de regresar a Universitario, afirmó que lo haría en un rol diferente, esta vez fuera de las canchas. “Me motiva y me proyecto a volver a Universitario en otra función”, finalizó.

Diego Guastavino tuvo dos etapas en la ‘U’. Su primera etapa fue en la temporada 2013, en la que ganó el título nacional. Luego, regresó para vestir nuevamente la camiseta crema entre 2016 y 2017, y conquistó el Torneo Apertura 2016. En 2020, después de jugar en clubes de Uruguay y Colombia, tuvo un breve paso por Carlos Mannucci, donde demostró su calidad con goles y asistencias.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo