Y un día volvió. Universitario de Deportes confirmó el retorno de Diego Romero al club tras volver del préstamo a Banfield de Argentina.
La portería ‘crema’ estaba vacante tras la salida de Sebastián Britos.
Newsletter exclusivo para suscriptores
MIRAR | José Asti, gerente legal de Alianza sobre la Noche Blanquiazul: “Imagínate decirle a Messi que no se puede jugar; hay un perjuicio de US$ 10 millones”
“Bienvenido de vuelta, Diego. Diego Romero Cachay regresa a su casa para defender el arco del único grande del Perú”, publicó el club ‘crema’.
El portero de 24 años no pudo debutar en la Liga Argentina con Banfield; solo jugó un duelo por la Copa Argentina.
Contenido sugerido
Contenido GEC