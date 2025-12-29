Y un día volvió. Universitario de Deportes confirmó el retorno de Diego Romero al club tras volver del préstamo a Banfield de Argentina.

La portería ‘crema’ estaba vacante tras la salida de Sebastián Britos.

“Bienvenido de vuelta, Diego. Diego Romero Cachay regresa a su casa para defender el arco del único grande del Perú”, publicó el club ‘crema’.

El portero de 24 años no pudo debutar en la Liga Argentina con Banfield; solo jugó un duelo por la Copa Argentina.