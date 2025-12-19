Alianza Lima confirmó oficialmente los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026, duelo amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi, que se jugará el sábado 24 de enero de 2026 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. La presentación del evento generó gran expectativa entre los aficionados, ante la llegada de una de las figuras más importantes del fútbol mundial.

La venta de entradas iniciará el viernes 19 de diciembre para abonados e íntimos del club, y el sábado 20 de diciembre será la venta general, con precios que van desde las zonas populares hasta el palco premium.

Los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026 son los siguientes:

Precios de entradas (general)

Palco Apuesta Total: S/ 3125

S/ 3125 Occidente Central: S/ 2375

S/ 2375 Occidente Lateral: S/ 2000

S/ 2000 Occidente (Silla de ruedas): S/ 720

S/ 720 Oriente: S/ 1500

S/ 1500 Oriente CONADIS: S/ 720

S/ 720 Sur: S/ 470

S/ 470 Norte: S/ 470

Además, hay precios especiales para abonados que ofrecen descuentos en varias tribunas, como ocurre en Palco y Occidente.

Los organizadores esperan un lleno total para este partido histórico, que no solo marcará la presentación del equipo íntimo en el 2026, sino también el regreso de Lionel Messi a Lima para enfrentar a Alianza Lima en un evento que promete emociones para toda la afición.