La derrota de FC Cajamarca ante Universitario de Deportes dejó más que solo el resultado. El partido estuvo marcado por la polémica tras un presunto penal no cobrado para el conjunto cajamarquino.

Arley Contreras fue claro al referirse a la jugada discutida en la que él fue protagonista. “Para mí era penal”, afirmó, aunque evitó profundizar en el reclamo.

Sobre otra acción del encuentro, añadió: “La primera de Santa María es roja, hemos visto partidos que con menos se ha sacado roja”.

Sin embargo, destacó el rendimiento de su equipo: “Los pusimos bien incómodos, la ‘U’ es un rival muy difícil, viene de ser tricampeón, tiene un juego consolidado y con una pelota quieta se define”.

El volante también se refirió a la actuación arbitral y al uso del VAR. “Es una jugada rápida, obvio que si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva. Pero ni siquiera la fue a ver al VAR. Pienso que no lo hizo con mala intención, Joel es un árbitro de pergaminos”, señaló, dejando entrever que la revisión pudo ofrecer mayor claridad.

Por su parte, Pablo Míguez coincidió con la apreciación sobre la acción en el área. “Para mí era penal, pero ya pasó, no podemos reclamar nada. Solo tratar de llevarnos lo bueno del partido que hicimos contra un rival muy bueno”, comentó.

El defensor también se refirió a sanciones recientes en el torneo. “Hay que tener cuidado con cómo hablás. A Pablo Lavandeira le pusieron cuatro fechas que me parecen injustas. Han pasado cosas con otros equipos y no pasó lo mismo, y hasta ahora no vi a nadie sancionado”, indicó, esperando que la sanción pueda reducirse por la importancia del jugador en el plantel.