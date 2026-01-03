Federico Girotti, flamante refuerzo de Alianza Lima, encendió la previa del clásico contra Universitario con un mensaje agresivo dirigido a los cremas, donde afirmó: “No me importa Universitario”. Las declaraciones del delantero argentino, ampliamente difundidas en redes sociales y medios deportivos, fueron interpretadas como un claro desafío a uno de los rivales más tradicionales del fútbol peruano, avivando la expectativa de los hinchas aliancistas de cara al duelo que se aproxima en la Liga 1 2026.

El atacante de 26 años llegó a La Victoria con la chapa de goleador y la intención de ser protagonista desde su primera temporada en el club. Girotti fue presentado oficialmente por la dirigencia blanquiazul y recibió un cálido recibimiento de parte de los fanáticos, ansiosos por verlo lucir la camiseta en los compromisos oficiales.

Su mensaje hacia Universitario no pasó desapercibido entre los hinchas rivales, que respondieron con críticas y comparaciones en redes sociales. Para los seguidores aliancistas, en cambio, las palabras del delantero representan una muestra de seguridad y deseo de imponerse en los clásicos, donde la rivalidad entre ambos equipos siempre desata pasiones intensas dentro y fuera de la cancha.

Más allá de la polémica mediática, el cuerpo técnico de Alianza Lima ha mantenido la calma y resaltó la necesidad de enfocarse en el trabajo colectivo. El entrenador señaló que las declaraciones de Girotti forman parte de su carácter competitivo, pero que lo más importante será trasladar eso a resultados y rendimiento cuando inicie formalmente la Liga 1.