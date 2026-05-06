Resumen

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Fernando Cabada asumió el cargo de administrador de Alianza Lima en enero de este año. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
Fernando Cabada asumió el cargo de administrador de Alianza Lima en enero de este año. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, analizó el presente del club blanquiazul y remarcó que la fortaleza del grupo humano es clave para competir al más alto nivel. En entrevista con Radio Ovación, el directivo resaltó el trabajo realizado desde el comando técnico y la respuesta del plantel.

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