Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, analizó el presente del club blanquiazul y remarcó que la fortaleza del grupo humano es clave para competir al más alto nivel. En entrevista con Radio Ovación, el directivo resaltó el trabajo realizado desde el comando técnico y la respuesta del plantel.

“Hay varias cosas que te definen en lo deportivo y una de esas es un camerino sano, con gente que asume los liderazgos y acepta los liderazgos”, sostuvo. Además, agregó que el equipo ha sabido sobreponerse a momentos difíciles: “Las organizaciones como la nuestra saben sacar fuerzas de la adversidad y Alianza está construido de eso”.

Respaldo total a Pablo Guede

Cabada también se refirió al trabajo del técnico Pablo Guede, destacando su capacidad estratégica y su impacto en el equipo. “Le ha impreso una flexibilidad táctica y estratégica importante”, explicó.

Incluso reveló que el entrenador estuvo cerca de dejar el club: “Él tenía todo para irse a San Lorenzo y estábamos atentos a su decisión... la continuidad con Pablo es lo que necesitábamos”. En esa línea, valoró la identificación de la hinchada con el estilo del DT.

Prioridades deportivas y manejo económico

Sobre la eliminación en la Copa Libertadores, el administrador reconoció que fue un golpe, pero aseguró que no altera los planes principales del club. “El objetivo número 1 es el campeonato de Liga1... uno no puede gastar dinero que todavía no tiene”, afirmó.

Respecto a jugadores con poca continuidad, como Federico Girotti o Guillermo Viscarra, evitó adelantar decisiones: “Ambos son jugadores de primera, son jugadores muy buenos y vamos a ver qué decide Pablo”.

Fernando Cabada se pronunció sobre la tragedia ocurrida en banderazo en Matute. (Foto: Captura Alianza Play)

En el caso de Pedro Aquino, explicó que su situación responde a decisiones tácticas: “No es que no pueda jugar... Pablo encuentra combinaciones importantes y si no ha encontrado la sociedad adecuada, probablemente queda afuera”.

En cuanto a los refuerzos, dijo: “Todavía no hay un planteamiento específico... estamos concentrados en lo que tenemos delante”.

Postura institucional y críticas al sistema

En la charla con Ovación, Cabada también abordó temas fuera del campo, como la polémica por el cambio de sede ante FC Cajamarca. “No vamos a tomar a bien decisiones que generen asimetrías”, señaló.

Asimismo, se refirió al arbitraje y a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar): “Hay errores arbitrales que nos han costado goles... cuando alguien se equivoca le haces notar sus errores”.

CAR, ampliación de Matute y la relación con la FPF y Universitario

En cuanto a infraestructura, confirmó avances importantes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y la ampliación del estadio Alejandro Villanueva. “El proyecto es hacer crecer el estadio sin necesidad de cerrarlo... llevarlo a aproximadamente 50-55 mil personas”, detalló. Además, indicó que el CAR cuenta con respaldo para concretarse sin comprometer la estabilidad económica del club.

Finalmente, Cabada habló sobre la relación con la Federación Peruana de Fútbol y otros clubes, especialmente Universitario. “No somos anti institucionalistas... pero si vemos algo que no está bien lo vamos a decir”, afirmó.

Sobre el vínculo con el clásico rival, el administrador de Alianza Lima fue claro: “Siempre va a haber una sana tensión... pero no nos interesa dar un mal ejemplo porque ahí perdemos todos”.

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