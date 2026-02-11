Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

¡De nuevo arriba en la serie! Brahian Ayala marcó el empate 1-1 de 2 de Mayo ante Alianza Lima. Con esto, el conjunto paraguayo sigue arriba en el global por 2 a 1.

MIRAR | Las dos sorpresas en el once de Guede y el “haremos historia” del presidente de 2 de Mayo: lo que no se vio del día previo del partido de Alianza por Libertadores

El árbitro tuvo que revisar el VAR para cobrar el penal tras una falta del portero Duarte.

Ayala ingresó para ejecutar la pena máxima y no dudó. El atacante fusiló al arquero ‘íntimo’, que no tuvo reacción alguna.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Alianza Lima queda eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 ante 2 de Mayo en Matute
Fútbol peruano

Alianza Lima queda eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 ante 2 de Mayo en Matute

¡Fusiló a Duarte! Brahian Ayala anotó de penal el 1-1 de 2 de Mayo ante Alianza Lima | VIDEO
Fútbol peruano

¡Fusiló a Duarte! Brahian Ayala anotó de penal el 1-1 de 2 de Mayo ante Alianza Lima | VIDEO

¡Apareció ‘El Rayo’! Luis Advíncula marcó el 1-0 de Alianza Lima sobre 2 de Mayo | VIDEO
Fútbol peruano

¡Apareció ‘El Rayo’! Luis Advíncula marcó el 1-0 de Alianza Lima sobre 2 de Mayo | VIDEO

¿En qué canal ver partido de Alianza-2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores?
Fútbol peruano

¿En qué canal ver partido de Alianza-2 de Mayo EN VIVO por Copa Libertadores?