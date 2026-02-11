¡Fusiló a Duarte! Brahian Ayala anotó de penal el 1-1 de 2 de Mayo ante Alianza Lima | VIDEO

¡De nuevo arriba en la serie! Brahian Ayala marcó el empate 1-1 de 2 de Mayo ante Alianza Lima. Con esto, el conjunto paraguayo sigue arriba en el global por 2 a 1.

El árbitro tuvo que revisar el VAR para cobrar el penal tras una falta del portero Duarte.

Ayala ingresó para ejecutar la pena máxima y no dudó. El atacante fusiló al arquero ‘íntimo’, que no tuvo reacción alguna.