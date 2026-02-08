Por Redacción EC

Bernardo Cuesta volvió a demostrar su olfato goleador al poner el 1-0 para FBC Melgar ante Sporting Cristal en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, cuando a los 53′ recibió el balón tras una jugada de esquina y, luego de un rebote en el área, definió con precisión para adelantar a los arequipeños en el Estadio Alberto Gallardo. El tanto del ‘Berni’, reconocido por su capacidad para aprovechar oportunidades dentro del área, complicó a los celestes en un duelo intenso donde ambos equipos buscaron el control del partido desde el inicio.

