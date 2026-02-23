Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La directiva de FBC Melgar anunció una decisión que vincula su historia con uno de sus ídolos recientes. Bernardo Cuesta. Y es que ahora la tribuna principal del estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín llevará el nombre del goleador el equipo.
