La directiva de FBC Melgar anunció una decisión que vincula su historia con uno de sus ídolos recientes. Bernardo Cuesta. Y es que ahora la tribuna principal del estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín llevará el nombre del goleador el equipo.

El homenaje se da en reconocimiento a la destacada trayectoria del delantero durante su paso por el club arequipeño, donde se consolidó como uno de los goleadores más importantes de la institución en los últimos años.

La ceremonia de nombramiento se realizará en los próximos días y promete reunir a autoridades del club, excompañeros, dirigentes y seguidores del “Dominó”, quienes han considerado a Cuesta una figura emblemática del proyecto futbolístico melgariano.

Esta iniciativa se suma a otras acciones de Melgar para enaltecer la memoria de los futbolistas que han dejado huella en el club, reforzando el vínculo histórico con sus protagonistas.