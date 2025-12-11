Alianza Lima oficializó la salida de Hernán Barcos tras cinco temporadas en el club, finalizando así una etapa significativa en la historia del delantero argentino con un emotivo video de despedida. La institución victoriana compartió en sus redes sociales una recopilación con los mejores momentos de Barcos desde su llegada en 2021, junto al mensaje: “Gracias ‘Pirata’. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”, destacando la huella que dejó en el equipo blanquiazul.

Durante su permanencia en Alianza, Barcos se consolidó como una pieza clave en múltiples campañas, siendo parte de los títulos de bicampeón nacional en 2021 y 2022 y dejando recuerdos imborrables con sus goles, incluso en competencias internacionales. El delantero argentino, nacionalizado peruano, fue uno de los referentes del ataque y uno de los jugadores con más producción ofensiva en los últimos años para el club.

En mensajes difundidos en su cuenta personal, Barcos expresó sus sentimientos tras su despedida: reconoció los “cinco años muy lindos juntos”, las emociones compartidas con la hinchada y el cariño mutuo que se formó con los seguidores aliancistas. Afirmó que se va “feliz de Alianza Lima” y agradecido con todos los que lo apoyaron, asegurando que el Pueblo Blanquiazul siempre estará en su corazón.

Aunque su ciclo en La Victoria llegó a su fin, el futuro de Barcos continúa generando expectativa. Rumores señalan que tendría nuevas oportunidades en el fútbol peruano, especialmente con FC Cajamarca, club recién ascendido que estaría próximo a confirmar su incorporación para la temporada 2026. Sea cual sea su próximo destino, la salida de Barcos marca el cierre de un capítulo importante tanto para el jugador como para Alianza Lima y su afición.