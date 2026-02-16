Hernán Barcos sobre posible regreso a Alianza Lima: “No depende de mí”

Hernán Barcos no se aleja de Alianza Lima. El delantero argentino fue consultado sobre un posible retorno al club ‘blanquiazul’ y descartó la posibilidad.

Alianza Lima no vive su mejor momento, eliminado de la Copa Libertadores y abundantes críticas sobre los jugadores y Pablo Guede, parte de la hinchada pide el retorno del ‘Pirata’.

“No depende de mí, depende de Alianza”, señaló Barcos.

Sobre la idea de volver al club ‘íntimo’ como entrenador de fútbol comentó: “Veremos en el futuro. Todavía soy jugador de fútbol, soy jugador de FC Cajamarca y estoy bien y feliz aquí”.

Asimismo, se pronunció sobre la actualidad del club, pero puso paños fríos y pidió paciencia a la hinchada.

“Incomoda como a todo hincha que le molesta la situación, pero también van tres partidos, recién comienza el año y hay que tener un poco de paciencia”, finalizó.