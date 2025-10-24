El atacante ecuatoriano fue clave en la jugada del gol del triunfo crema ante Sporting Cristal.
Redacción EC
inició la temporada en en el banco de suplentes, pero en esta segunda parte del año demostró su capacidad y se adueñó un lugar en el once titular, y ahora piensa en renovación.

El ecuatoriano fue pieza clave del último triunfo ante Sporting Cristal y se refirió a su continuidad en la institución crema.

“Están las intenciones de quedarme, pero estamos esperando que termine el torneo. Más depende de ellos, que de mí”, dijo en declaraciones a L1 Max.

En esa línea, destacó que se encuentra muy a gusto en la ‘U’ y que su familia también disfruta de esta primera campaña en Lima, tras varios años en Trujillo con camiseta de la Universidad César Vallejo.

“Es un sueño si salgo campeón con la ‘U’, porque sería mi primer campeonato. Es un equipo distinto y es algo que vivo por primera vez”, enfatizó.

Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.

Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.

