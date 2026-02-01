Universitario de Deportes reconoció este domingo a José Rivera por alcanzar los 100 partidos oficiales con la institución, en una breve ceremonia realizada en la previa del duelo ante ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El atacante recibió una camiseta conmemorativa y el aplauso del público que acudió al estadio.

El club crema destacó el logro del futbolista de 26 años, quien llegó a la ‘U’ en 2023 procedente de César Vallejo y se consolidó rápidamente como una pieza habitual en el esquema ofensivo. Rivera alcanzó el centenar de encuentros tras completar tres temporadas consecutivas defendiendo la camiseta merengue.

Durante el homenaje, directivos de Universitario entregaron al jugador una camiseta con el número 100 estampado en la espalda enmarcada en un cuadro, en reconocimiento a la regularidad mostrada desde su arribo. El plantel también se sumó a la celebración.

Rivera ha disputado partidos tanto en competiciones locales como internacionales, incluyendo participaciones en la Copa Libertadores. Su desempeño le permitió sumar goles decisivos y convertirse en un jugador importante ingresando desde el banco de suplentes.

José Rivera celebra cien partidos con Universitario. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Universitario viene afrontando su estreno en el campeonato frente a ADT en el Estadio Monumental, encuentro en el que Rivera fue considerado entre los convocados, cerrando así una jornada especial marcada por su centenario con la camiseta crema.