El mercado de fichajes de este año en el fútbol peruano llega a su fin. Este lunes 18 de agosto se cierra oficialmente el libro de pases de la Liga 1, última oportunidad para que los equipos sumen o resten con miras a lo que resta del Torneo Clausura. A continuación, conoce cómo se han reforzado los clubes de cara a la recta final de la temporada.

Durante casi dos meses, desde la apertura del mercado el 24 de junio, los equipos peruanos han protagonizado una carrera contra el reloj para fortalecer sus plantillas. Con el título del Torneo Clausura en juego y el acceso a la definición por el título, más de un equipo se movió en busca de las piezas que les permitan alcanzar sus objetivos.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal han sido los principales protagonistas del mercado, cerrando incorporaciones de peso para corregir falencias de la primera parte del año. Por otro lado, los clubes de la parte baja de la tabla también realizaron movimientos estratégicos, buscando los jugadores que les permitan evitar la zona de descenso.

Con el cierre del libro de pases, los equipos de la Liga 1 ahora solo podrán contar con los jugadores que ya forman parte de su plantel. Las últimas horas del mercado fueron un frenesí de negociaciones y anuncios, con los clubes buscando inscribir a sus nuevos futbolistas antes de la hora límite. Conoce cómo quedaron los equipos de la máxima categoría del fútbol peruano.

Mercado de pases Liga 1

Universitario

Altas

Jesús Castillo

Anderson Santamaría

Bajas

Gustavo Dulanto

Alianza Lima

Altas

Gaspar Gentile

Josué Estrada

Sergio Peña

Gianfranco Chávez

Alessandro Burlamaqui

Bajas

Nicolás Amasifuen

Gonzalo Aguirre

Víctor Guzmán

Luis Navea

Bassco Soyer

Sporting Cristal

Altas

Miguel Araujo

Mateo Rodríguez

Luis Abram

Cristian Benavente

Felipe Vizeu

Bajas