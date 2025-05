La Liga 1 informó que los partidos Atlético Grau vs. Universitario, Juan Pablo II vs. FBC Melgar y Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima, suspendidos por fuerza mayor, serán reprogramados una vez que finalice la Fecha FIFA de junio de 2025. Esta decisión se debe a la participación de varios clubes peruanos en competencias internacionales como la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana, lo que impidió su reprogramación previa.

Además, se destacó que Alianza Lima, Melgar y Universitario aportan jugadores a la selección peruana, por lo que deben estar disponibles para los partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026 los días 15 y 16 de junio. Programar encuentros durante esta fecha FIFA perjudicaría a los clubes por la ausencia de sus seleccionados y afectaría la equidad de la competencia.

Por otro lado, Atlético Grau y Comerciantes Unidos solicitaron jugar sus partidos en el estadio Mansiche de Trujillo, considerado de alto riesgo según el reglamento de la Liga1. La LFP decidió no programar en la misma fecha partidos de equipos grandes en esa ciudad, priorizando la seguridad y una adecuada organización del evento deportivo.

Partidos reprogramados

Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima: se jugará el miércoles 18 de junio a las 7:00 p.m.

se jugará el miércoles 18 de junio a las 7:00 p.m. Atlético Grau vs Universitario: se jugará el miércoles 25 de junio a las 7:00 p.m.

se jugará el miércoles 25 de junio a las 7:00 p.m. Juan Pablo II vs Melgar: se jugará el miércoles 2 de julio a las 3:00 p.m.

Finalmente, la LFP reafirma su compromiso de reprogramar estos partidos en fechas distintas, bajo criterios que afecten lo menos posible a los equipos involucrados. También reiteran su intención de fortalecer la Liga1, valorando tanto su importancia nacional como su proyección internacional.