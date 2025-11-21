En la jornada dominical se definirá a los últimos clasificados a la Copa Sudamericana y qué clubes descenderán a la Liga 2.
Redacción EC
Si bien Universitario de Deportes se proclamó campeón nacional de la , en la fecha final del Torneo Clausura aún restan muchos partidos impirtantes que definirán cupos a torneos internacionales e incluso el descenso.

Para esta jornada, la Comisión Nacional de Árbitros ya definió a las ternas completas que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en estos decisivos encuentros.

El árbitro Julio Quiroz dirigirá en Matute el choque entre Alianza Lima y UTC, que puede colocar a los blanquiazules en el segundo lugar de la tabla acumulada, dependiendo de lo que pase con Cusco FC en Huancayo.

Aún con la apelación presentada por Ayacucho FC, tras ser declarado perdedor de su partido ante Comerciantes Unidos, su partido frente a Cienciano en el Cusco toma mayor relevancia, pues puede condenarlo a la baja.

En tanto, Juan Pablo II, pese a estar matemáticamente salvado por la resolución en mención, no puede confiarse porque de revertirse el fallo tendría que salir a buscar los puntos frente a Alianza Universidad.

Cabe pecisar que todos los encuentros se jugarán en simultáneo desde las 3:30 p.m..

