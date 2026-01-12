La nueva incorporación de Alianza Lima, Luis Advíncula ya se encuentra entrenando junto a sus compañeros en Montevideo (Uruguay) donde el cuadro blanquiazul participa de la Serie Río de la Plata con otros equipos de la región.

Con miras al siguiente duelo que se llevará a cabo este miércoles ante Unión de Santa Fe, los dirigidos por el argentino Pablo Guede realizaron trabajos físicos y tácticos.

De ese modo, Advíncula se puso al mando de las órdenes del técnico argentino, quien es probable que lo haga ingresar en este encuentro, sobre todo si consideramos que el ‘Rayo’ ya venía haciendo trabajos con Boca, por lo que no se encuentra falto de físico.

Advíncula se hizo presente en las tribunas en el partido que Alianza disputó con Independiente de Avellaneda, encuentro que los íntimos perdieron por 2-1.

El partido con Unión está programado para las 16.15 horas de Perú, mientras que el tercer encuentro será contra el Colo Colo de Chile el domingo 18 a las 19:00 horas.