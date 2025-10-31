Martín Pérez Guedes cuenta con uno de los rendimientos más sostenidos cuando se hace el balance del tricampeonato de Universitario de Deportes en la Liga 1 Te Apuesto.

Sin duda, es una pieza vital para buscar el cuarto título nacional consecutivo y también trascender en la Copa Libertadores del próximo año.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

En diálogo con GOLPERÚ, Pérez Guedes se refirió a la armonía y unión que existe en la interna del equipo que dirige el uruguayo Jorge Fossati.

“La gente se merece que uno siempre esté al 100% y bien predispuesto desde el lugar que te toque, ya sea 15 o 90 minutos”, dijo el argentino.

“Eso el grupo siempre lo entendió y es lo que desencadena en un buen momento”, añadió Pérez Guedes.

¡SOLIDEZ! Martín Pérez Guedes ⚽️, volante de @Universitario 🟠, en #CÓDIGOFÚTBOL 📺: “Universitario es un equipo muy sólido dentro y fuera del campo”. #TorneoClausuraXGOLPERU



👉 ¡Mira la entrevista completa en nuestro canal de Youtube! pic.twitter.com/Xo3fjgcVDi — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 31, 2025

Por otro lado, destacó también lo que significó para su carrera su primer año en el club, con título incluido, algo que valoro por encima de lo alcanzado en 2024 y 2025.

“Creo que el del 2023 para mí fue algo excepcional por lo que se vivió, porque era el primer año en la U de la mayoría del plantel. Me tocó venir a la ‘U’ y la verdad que fue una alegría enorme y obviamente que hoy miro para atrás todo el trayecto que hemos hecho en estos tres años y la verdad que estamos muy bien”, finalizó.

Universitario recibirá el trofeo de campeón el próximo viernes 7 de noviembre cuando, en el Estadio Monumental, enfrente a Deportivo Garcilaso.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.