Michael Hoyos fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. El delantero argentino, que utilizará la camiseta número 22, aseguró que llega con la ilusión de pelear por el título nacional y destacó que vestir la camiseta celeste representa uno de los desafíos más importantes de su carrera.

“Estoy feliz de estar acá. Llegar a Sporting Cristal, el equipo más grande del país, me pone muy contento. Llego con muchas ganas de dejar a Cristal en lo más alto. Lo que todos queremos es campeonar”, afirmó durante su presentación.

Además, reveló que hace algunos años estuvo cerca de jugar en el fútbol peruano, aunque aquella negociación no llegó a concretarse por motivos ajenos a su decisión. “Era cierto que pude venir antes a Perú. Estuve cerca, pero al final no se dio. Hoy estoy en Sporting Cristal y es un enorme placer representar este escudo”, comentó.

Michael Hoyos es nuevo jugador de Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. Foto: Sporting Cristal /Instagram

Sobre su función dentro del equipo, Hoyos aseguró que puede desempeñarse en distintas posiciones del ataque y que buscará ganarse un lugar con trabajo. “Soy un delantero que puede jugar en todo el frente de ataque. Ya hablé con el profesor y seguiremos conversando. La competencia siempre es sana y la decisión final la tiene el técnico”, explicó.

Finalmente, el futbolista contó que recibió excelentes referencias de Sporting Cristal antes de firmar y destacó el recibimiento que encontró en Lima. “Amigos como Nicolás Ayr me hablaron muy bien del club. Sporting Cristal es una institución reconocida en Sudamérica y no dudé cuando apareció la oportunidad. Estoy feliz de estar aquí”, concluyó.

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