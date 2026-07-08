Michael Hoyos tras ser presentado en Sporting Cristal: “Llegué al equipo más grande del Perú”. (Foto: Raúl Chávez)
Michael Hoyos tras ser presentado en Sporting Cristal: “Llegué al equipo más grande del Perú”. (Foto: Raúl Chávez)
Por Redacción EC

Michael Hoyos fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. El delantero argentino, que utilizará la camiseta número 22, aseguró que llega con la ilusión de pelear por el título nacional y destacó que vestir la camiseta celeste representa uno de los desafíos más importantes de su carrera.

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