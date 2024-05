Este domingo 26 de mayo, en el programa de Youtube ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Guillermo Guizasola, Christian Cueva estuvo presente y desató más de una polémica.

Muchos internautas aseguraron que las críticas que se vertieron sobre los que reprocharon el regreso de Paolo al fútbol peruana tuvieron nombre y apellido: Reimond Manco.

Tras ello, el futbolista de Unión Comercio se pronunció en el programa que conduce junto a Horacio Zimmermann.

“Lo pude ver hoy. Me llegaron muchos comentarios ayer, pero no le paré mucha atención. Hoy después de entrenar lo vi y, ¿qué les puedo decir? Farfán, Cueva, Paolo son cracks. Yo no puedo decir nada. Lo dijeron y está bien. ¿Qué puedo hacer”, indicó.

“La pelea es de dos. Yo estoy enfocado en otra situación, en el fútbol, en mi alimentación, en mi familia… esas son las cosas realmente importantes, lo que la familia le pueda dar. Eso no tiene precio”, finalizó.