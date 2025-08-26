Se tiene confianza y cree en su capacidad. Luis Ramos se perfila como el delantero titular de la selección peruana para los compromisos ante Uruguay y Paraguay, por las Eliminatorias 2026. El atacante está preparado para asumir la responsabilidad y apunta a llevar la ‘9′ de Paolo Guerrero.

“Siempre trabajé para este momento, siempre me preparé de la mejor manera, con mucho profesionalismo. Todos los que estamos en la selección estamos preparados para afrontar estos retos”, expresó Ramos en L1 Radio.

El también atacante del América de Cali es consciente de la expectativa que hay sobre él como la principal carta de gol, teniendo en cuenta la ausencia de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, además de la reciente desconvocatoria de Alex Valera por una lesión.

Ramos se ilusiona con llevar la ‘9′ de la Bicolor. “En todos los clubes que tuve, traté de usar siempre la ‘9’. Cuando debuté, usé la ‘9’ (en la selección), pero no es algo que yo la pedí, simplemente me la dieron. A mí me encantaría poder utilizarla, ya seguro hablaré con Paolo”, señaló.

Ramos llega en buen momento a la fecha doble de Eliminatorias. Registra nueve goles y dos asistencias en los 35 partidos que ha disputado con América de Cali este año y tiene continuidad como titular. Ahora, quiere llevar ese presente a la selección peruana.

“Desde que estuve convocado, se me dio la oportunidad de estar con Paolo y con Gianluca, y siempre me entrené para jugar. Hoy en día me siento muy preparado psicológica y futbolísticamente, y esta oportunidad hay que aprovecharla”, comentó.

🤩🇵🇪🇨🇴 ¡HAY ‘9’! Gran gol de cabeza de Luis Ramos con América de Cali ante Atlético Nacional. pic.twitter.com/IZY6iVodKl — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 24, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.