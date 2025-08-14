Sergio Peña debutó en Alianza Lima en 2012 y este año regresó tras casi diez años en el fútbol europeo. (Foto: Agencias)
Sergio Peña debutó en Alianza Lima en 2012 y este año regresó tras casi diez años en el fútbol europeo. (Foto: Agencias)
Redacción EC
Redacción EC

Alianza Lima se impuso 2-0 a Universidad Católica de Ecuador, encaminando su pase a cuartos de la Copa Sudamericana, pero el resultado es tomando con cautela en La Victoria. La serie aún no está definida, advirtió Sergio Peña, mediocamista del cuadro íntimo, quien declaró tras el partido de ida en Matute.

“Vamos a Quito a jugar como si el partido estuviera 0-0. Tenemos que seguir por este camino. Es un partido complicado, es Sudamericana y los partidos no son nada fáciles”, afirmó el volante.

Peña también se tomó un momento para destacar el buen rendimiento de sus compañeros, en especial Alan Cantero y Guillermo Viscarra, quienes tuvieron una actuación sobresaliente este miércoles en Matute.

“Alan Cantero tiene una calidad increíble, es un jugador que le aporta mucho al equipo. Estuvo lesionado, ha vuelto con gol y eso es importante. Viscarra hizo un gran trabajo, Alan también, me alegro por ellos y por todo el equipo”, comentó el mediocampista.

Con la ventaja a favor, Alianza se prepara para subir a la altura de Quito y tratar de sellar el pase a los cuartos de final de la Sudamericana. Si clasifica, enfrentará a Independiente de Avellaneda o U. de Chile.

