Cristian Benavente fue presentado como fichaje bomba de Sporting Cristal para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1. En conferencia de prensa brindó sus primeras palabras como jugador ‘celeste’.

“Vengo con toda la ilusión del mundo, estoy muy contento de pertenecer a esta familia, a este proyecto que ha empezado de la mejor manera. Estoy listo para asumir el reto y muy contento de estar aquí”, mencionó el ‘Chaval’.

El mediocampista peruano-español estuvo militando en el FC Gloria Buzău de Rumanía y fue consultado por los motivos de su regreso.

“Estaba en el marcado europeo. Inicialmente mi intención era mantenerme allá, pero cuando te llega una propuesta de un gigante como Cristal es muy sencillo alinear las cosas y ponerse de acuerdo”, indicó.

El siguiente duelo de Sporting Cristal será ante Melgar. Está pactado para llevarse a cabo este domingo 10 de agosto desde las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo.

Junto a Miguel Araujo y Luis Abram, Cristian Benavente se convierte en el tercer refuerzo celeste de cara al Torneo Clausura, a la espera del anuncio de su nuevo centrodelantero.

