El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Sporting Cristal pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.
El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Sporting Cristal pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.
Los dirigidos por Paulo Autuori llegaron a la fase de grupos tras derrotar a 2 de Mayo en la Fase 2 y Carabobo en la Fase 3.
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El conjunto ‘celeste’ conforma el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 junto con Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Junior (Colombia).
8 de abril
- 21:00 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño - Estadio Nacional
16 de abril
- 17:00 | Palmeiras vs Sporting Cristal - Allianz Parque
28 de abril
- 21:00 | Sporting Cristal vs. Junior - Estadio Nacional
5 de mayo
- 17:00 | Sporting Cristal vs Palmeiras - Estadio Nacional
20 de mayo
- 21:00 | Juniors vs. Sporting Cristal - Olímpico Jaime Morón León
28 de mayo
- 17:00 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal - La Nueva Olla