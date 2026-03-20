El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Sporting Cristal pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.

Los dirigidos por Paulo Autuori llegaron a la fase de grupos tras derrotar a 2 de Mayo en la Fase 2 y Carabobo en la Fase 3.

El conjunto ‘celeste’ conforma el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 junto con Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Junior (Colombia).

Fixture de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

8 de abril

21:00 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño - Estadio Nacional

16 de abril

17:00 | Palmeiras vs Sporting Cristal - Allianz Parque

28 de abril

21:00 | Sporting Cristal vs. Junior - Estadio Nacional

5 de mayo

17:00 | Sporting Cristal vs Palmeiras - Estadio Nacional

20 de mayo

21:00 | Juniors vs. Sporting Cristal - Olímpico Jaime Morón León

28 de mayo