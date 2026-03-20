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El conjunto ‘celeste’ conforma el Grupo F de la Copa Libertadores junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior. Foto: Liga1 TeApuesto
El conjunto ‘celeste’ conforma el Grupo F de la Copa Libertadores junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior. Foto: Liga1 TeApuesto
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El jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, y Sporting Cristal pudo conocer a sus próximos rivales en el máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.

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