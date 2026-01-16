Cuando el plantel de Sporting Cristal parecía definido de cara a la temporada 2026, una novedad volvió a agitar el mercado en tienda celeste. En las últimas horas trascendió que Maxloren Castro, una de las principales promesas del club, ha despertado interés desde la Major League Soccer. Con apenas 18 años, el extremo empieza a llamar la atención fuera del país gracias a su progresión sostenida, continuidad en el primer equipo y recientes convocatorias a la selección peruana.
Según información de RPP, el juvenil podría dar el primer salto de su carrera al extranjero. Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC son los dos clubes de la MLS que han mostrado interés en iniciar gestiones por su fichaje. Castro, no obstante, mantiene contrato vigente con Sporting Cristal por toda la temporada 2026.
Pese a su juventud, el futbolista ya cuenta con recorrido en la Liga 1 y supera los 50 partidos con la camiseta celeste. Su consolidación fue paulatina, ganando espacio como extremo por izquierda, especialmente tras la salida de Joao Grimaldo a mediados del 2024.
Justamente ese año marcó su debut profesional, el 15 de febrero ante Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo. En su primera temporada disputó 22 encuentros oficiales, incluidos compromisos de Copa Libertadores como la llave frente a Always Ready, rendimiento que también le abrió las puertas de la selección Sub-20 en partidos amistosos.
En 2025, Castro dio un nuevo paso en su crecimiento al sumar 38 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, además de ser considerado en algunas convocatorias de la selección mayor. Su presencia respondió a la apuesta del club por potenciar a una nueva generación, un proceso que hoy explica el interés del exterior.
Una eventual salida del juvenil dejaría a Sporting Cristal con un vacío en ofensiva. Castro se desempeña por el extremo izquierdo y no cuenta con un reemplazo natural tras la partida de Fernando Pacheco. El escenario podría abrir una oportunidad para Luis Iberico, aunque su situación física sigue siendo una incógnita.
En ataque, Felipe Vizeu se perfila como el ‘9’ titular, con Diego Otoya, Irven Ávila y Mateo Rodríguez como alternativas. Por las bandas, Santiago González y Jair Moretti completan las opciones, mientras en La Florida aún no se define si el plantel será reforzado con nuevos nombres.
